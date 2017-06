Ronaldo, torna il sereno con il Real: non lascerà la Spagna

Torna il sereno tra Cristiano Ronaldo e il Real. Come riferisce Marca, dalle parti del Santiago Bernabeu si respira un'atmosfera di tranquillità e fiducia dopo il primo messaggio inviato ai blancos dal portoghese, volato negli Usa per conoscere i gemelli Eva e Matteo. Le ultime settimane di tensione e rabbia, quando il Pallone d'Oro aveva confidato di voler lasciare la Spagna sentendosi perseguitato dal fisco, sembrano alle spalle.



Tra le merengues filtra dunque ottimismo: CR7 sembra aver compreso che il club gli ha garantito il massimo supporto nel contenzioso con il Tesoro spagnolo (il 31 luglio l'attaccante comparirà davanti ai giudici nel procedimento per presunta evasione) e la sua permanenza non sarebbe dunque più in dubbio. La prossima settimana il fuoriclasse inconterà il presidente Florentino Perez per fugare definitivamente ogni incertezza.