Ronaldo-Juve, si entra nel vivo: Mendes incontra il Real

La trattativa Ronaldo-Juventus entra nel vivo. Jorge Mendes, procuratore del fuoriclasse portoghese, volerà a Madrid per incontrare nuovamente tra domani (quando è in programma anche la giunta direttiva del club) e mercoledì il Real Madrid (il ds Jorge Angel Sanchez) per chiudere l'affare come riporta la Gazzetta dello Sport.



Il procuratore ha ricevuto il mandato pieno dai bianconeri e sarà soprattutto importante capire quanto chiede in definitiva Florentino Perez per liberare il Pallone d'Oro: improbabile che si 'accontenti' dei famosi 100 milioni, possibile si spinga fino a 120-130.



La Juve attende sviluppi restando per così dire defilata di modo da non intaccare il rapporto con i Campioni d'Europa mentre Ronaldo, in vacanza in Grecia, e il suo entourage sono ottimisti: una nuova avventura sta per cominciare.