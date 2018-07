Juventus, Marotta frena su Ronaldo: "Suggestione"

Da alcune ore nel mondo del calcio (Mondiali a parte) non si parla d'altro che del possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, dato per fatto in Spagna. Per il club bianconero si tratterebbe di una "suggestione": è quanto l'Ansa apprende da un'autorevole fonte della società piemontese. Beppe Marotta, impegnato in Lega Calcio, avrebbe usato lo stesso termine, come riporta il Corriere della Sera, sorridendo e facendo capire che l'operazione sarebbe molto complicata dal punto di vista economico.



Il costo del cartellino del cinque volte Pallone d'Oro è di almeno 100 milioni di euro: secondo il nostro Paolo Bargiggia non è da eslcudere che al momento del rinnovo sia stata inserita una clausola pari a questa cifra per un eventuale trasferimento in Italia. L'ingaggio dell'attaccante è di circa 21 milioni, 3 volte in più di quanto percepisce Gonzalo Higuain, nel mirino del Chelsea di Sarri.



Resterebbe poi da valutare anche la volontà del fuoriclasse: vuole davvero lasciare i blancos con cui ha vinto 4 Champions, di cui le ultime tre consecutive, oppure vuole solo strappare un contratto ancora più faraonico? Jorge Mendes infatti starebbe trattando il rinnovo di contratto con il presidente Florentino Perez e le voci sulla Juventus sarebbero una strategia per mettere alle strette il numero 1 delle merengues.

Adesso, sembra che la chiave di volta per la trattativa @juventusfc @Cristiano sia stata la clausola di soli 100 milioni valida per il campionato italiano, che a gennaio scorso Mendes avrebbe fatto inserire nel contratto del giocatore. Applausi se confermato. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 3, 2018