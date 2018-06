Ronaldo, assalto di Manchester United e Psg

La straordinaria notte di Sochi (tripletta contro la Spagna) non è bastata a smuovere il Real Madrid: i blancos non hanno intenzione di assecondare le richieste di Cristiano Ronaldo sull'aumento di ingaggio. Il Pallone d'Oro attualmente percepisce 21 milioni di euro e vorrebbe raggiungere Messi e Neymar, i quali guadagnano rispettivamente 40 e 38 milioni).



Il futuro del portoghese sembra dunque essere lontano dalla Spagna e sono due al momento le pretendenti più accreditate, ovvero Manchester United e Psg. José Mourinho, arrivato a Mosca, si sarebbe mosso in prima persona per andare in pressing sul connazionale e convincerlo a tornare in Inghilterra (lo Special One ha lo stesso procuratore di CR7, Jorge Mendes) come riferisce il nostro Claudio Raimondi.



Il club di Al-Khelaifi, libero in parte dai lacci del Fair Play Finanziario, non sta a guardare e secondo il Corriere dello Sport sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da urlo per l'attaccante: 45 milioni di euro all'anno. A dimostrazione del tentativo in atto, Cavani nel ritiro della Nazionale si sarebbe lasciato andare a questa confessione: "Speriamo che Cristiano ci faccia vincere". L'asta è dunque iniziata.