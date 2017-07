Roma vicina a Defrel: con il Sassuolo si chiude a 20 milioni

Gregoire Defrel si avvicina alla Roma. I giallorossi e il Sassuolo sono a un passo dall'accordo per il trasferimento dell'attaccante nella Capitale dove ritroverebbe Di Francesco, suo tecnico in Emilia. Monchi sarebbe riuscito ad abbassare le pretese dei neroverdi che inizialmente chiedevano 25 milioni di euro: si potrebbe chiudere a 20 milioni nei prossimi giorni, a metà strada tra i desideri iniziali del club di Squinzi e la prima proposta della società di Pallotta (18 milioni).



Il 26enne francese dovrebbe ricoprire il ruolo di punta esterna di destra nello scacchiere della Roma (la sua 'riserva' sarebbe Cengiz Ünder, classe '97 dell' Istanbul Basaksehir) e all'occorrenza potrebbe giocare anche al centro in caso di indisponibilità di Dzeko. Restano dunque soltanto da sistemare gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità dell'operazione.