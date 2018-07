Roma, via anche Gerson: andrà alla Fiorentina

Nessuna plusvalenza, non per ora almeno. Un altro brasiliano lascia la Roma, ma non regalerà alle casse del club i milioni incassati dalla cessione di Alisson, la più remunerativa della storia del club: ad andare via è Gerson, a lungo oggetto misterioso con Spalletti e l'anno scorso utile a tratti, soprattutto nel ruolo di esterno destro del tridente, dove l'ha schierato spesso Di Francesco quando l'ha chiamato in causa (24 presenze in campionato, di cui 9 da titolare, e 6 in Champions).



Il centrocampista sarà quasi certamente un nuovo giocatore della Fiorentina, dove dovrebbe trasferirsi in prestito: la trattativa è in fase avanzata e i viola hanno battuto la concorrenza di Empoli e Sampdoria, anche perché rispetto alle ultime due è una destinazione più gradita a Gerson. Per Pioli un rinforzo importante proprio per la sua duttilità tattica: oltretutto l'anno scorso segnò una doppietta al Franchi.