Roma, ufficiale: Paredes allo Zenit per 23 milioni più 4 di bonus

La Serie A perde pure Leandro Paredes. Va allo Zenit San Pietroburgo, in Russia, a giocare per Roberto Mancini, un allenatore che ottiene quasi sempre quello che vuole: avrà un regista con ottima tecnica, buon tiro e visione di gioco, e garra sudamericana. La Roma ha comunicato il suo addio ufficialmente: "Il calciatore argentino - si legge - passerà alla squadra di San Pietroburgo a fronte di un corrispettivo fisso di 23 milioni di euro e, variabile, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club russo e del calciatore di determinati obiettivi sportivi".



Operazione complessiva da 27 milioni, dunque: Paredes ha firmato un contratto di 4 anni dopo una stagione positiva alla Roma, con 27 presenze e 3 gol. A lui si era interessato anche la Juve già in inverno, quando i bianconeri cercavano un centrocampista. Per i giallorossi una plusvalenza cospicua: arrivò dal Boca Juniors nell'estate del 2014 con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Dal punto di vista tecnico è comunque un danno, parzialmente compensato dall'arrivo di Gonalons.