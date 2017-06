Roma, tre nomi per il dopo-Salah: Berardi, Ghezzal e il Papu

Mai una cessione ha portato tanti soldi nelle casse della Roma. Il trasferimento al Liverpool di Mohammed Salah farà arrivare in dote 45 milioni di euro, meno i 3 dovuti al Chelsea, che metteranno in ordine i conti, ma lasceranno un vuoto per molti tifosi.

Il faraone saluta tutti con Piramidi sullo sfondo, ma nella mente dei giallorossi restano le sue cavalcate, gli scatti brucianti, i gol partendo da lontano. Emozioni che non si dimenticano, per un giocatore che è arrivato in Italia dal Chelsea nel gennaio 2015 approdando alla Fiorentina, dove ha subito dimostrato di poter fare la differenza.

In poco più di 4 mesi ha saputo segnare 9 gol in 26 presenze con la maglia viola prima di passare alla Roma e far esplodere tutto il suo talento. 34 i gol in giallorosso in 83 presenze, ben 29 le reti in A con la maglia della Roma. Al Chelsea non aveva saputo tenere questi ritmi, ora, cresciuto e maturato in Italia, proverà a fare la differenza con il Liverpool.

La Roma, che ha appena accolto Eusebio Di Francesco, sta già lavorando per sostituire l’egiziano. Rachid Ghezzal del Lione, fratello minore di AbdelKhader ex giocatore di Siena, Bari e Parma tra le altre, è una delle alternative, ma il feeling con Di Francesco potrebbe portare nella Capitale, Sassuolo permettendo, Domenico Berardi.

Resta in piedi anche la suggestione Papu Gomez, per una Roma che rischia di perdere però anche Manolas (lo Zenit lo tenta) e Paredes e che forse, prima di comprare, dovrà pensare a blindare i suoi campioni per non rendere ancor più complicato il lavoro del nuovo direttore sportivo Monchi.

Fabrizio Ferrero