Roma, Talisca ai compagni: "Il mio futuro in Italia"

Il primo colpo del mercato estivo della Roma sembra essere molto vicino e l'annuncio arriva addirittura dal diretto interessato. Anderson Souza Conceiçao, meglio noto come Talisca, trequartista brasiliano di proprietà del Benfica che fa gola a molte big europee, è convinto che la prossima stagione si vestirà di giallorosso e, stando a quanto riporta il sito turco Fanatik, l'avrebbe confidato ai suoi compagni del Besiktas, dove ha trascorso in prestito le ultime due stagioni: "Credo che ci siano tutte le condizioni per un mio passaggio alla Roma. In Turchia ho passato due anni bellissimi, ma è arrivato il momento di una nuova esperienza: la mia carriera proseguirà in Italia".

Centrocampista offensivo classe 1994, Talisca nell'ultima stagione in Turchia è letteralmente esploso, segnando 20 gol e fornendo 8 assist che però non sono bastati per qualificare la squadra alla prossima Champions League. I turchi hanno tempo fino al primo giugno per esercitare il diritto di riscatto fissato a 21 milioni di euro, ma visto il quarto posto in campionato e il mancato introito della Champions difficilmente lo eserciteranno. Da giugno la Roma può quindi andare all'assalto trattando con il Benfica, con circa 30 milioni di euro l'operazione può andare in porto: Talisca ne è convinto.