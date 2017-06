Roma, Strootman rinnova fino al 2022: "Farò di tutto per vincere qui"

La Roma blinda Strootman. Il centrocampista olandese ha rinnovato il contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2022 allontandando così le voci di mercato che volevano il giocatore lontano da Trigoria. “Il rinnovo è una cosa speciale. Voglio vincere qualcosa qui e farò di tutto per riuscirci. Tutta la Roma mi ha sempre sostenuto durante il mio infortunio, anche per questo sono molto felice di restare" ha sottolineato Strootman.



Arrivato in giallorosso nell’estate del 2013, il mediano ha finora collezionato 45 presenze e 6 reti in questa stagione, per un totale di 86 partite e 12 gol con la maglia della Roma.