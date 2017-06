Roma, Spalletti addio: in pole c'è Mancini, ma occhio a Montella

Roberto Mancini e Vincenzo Montella sono i candidati forti per la successione di Spalletti, che per restare a Roma, sempre che voglia, è condannato a vincere uno scudetto in rimonta cercando di abbattere i 6 punti di distacco dalla Juve nelle ultime 8 giornate.

L'ex allenatore dell'Inter è già stato contattato dalla Roma e negli ultimi tempi è stato avvistato nella Capitale con una certa frequenza. Mancini, 4.5 milioni di ingaggio all'inter, avrebbe dato l'ok ad abbassarsi di 1 milione di euro il salario allinandosi agli stipendi di Rudi Garcia e Spalletti attorno ai 3 milioni. Mancini è un'idea di Franco Baldini, ma il tecnico jesino è anche nel mirino dei dirigenti del Milan che verrà e a closing avvenuto i rossoneri proveranno a capirne la disponibilità.

Ecco perchè Montella, legato e scelto dall'attuale proprietà, in questa fase vuole capire i piani del nuovo managment. All'aeroplanino non dispiacerebbe tornare sulla panchina giallorossa come nel febbraio di sei anni fa, quando subentrò al dimissionario Ranieri centrando il sesto posto. Gli subentrò Lusi Enrique, che però da Barcellona stoppa una sua seconda investitura: "Questa è casa mia, se me ne vado non è per andare da un'altra parte ma per riposarmi".

Nonostante l'arrivo di Monchi, Emery difficilmente può lasciare Parigi, così come Pochettino - anche lui molto stimato da Baldini. Mancini è in pole position, ma attenzione agli sviliuppi societari del Milan e al futuro di Montella.

