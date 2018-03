Roma, sorpasso alla Juve: Cristante è più vicino

Come sempre durante la pausa per le nazionali si accende il calciomercato e secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Roma avrebbe fatto lo sprint decisivo per strappare alla concorrenza della Juventus Bryan Cristante. Il centrocampista ex Milan quest'anno a Bergamo è esploso (già 11 gol) attirando le attenzioni di molte big di Serie A come di Premier League, ma i giallorossi sarebbero schizzati in pole position, superando i bianconeri.

Monchi - si legge - onde evitare un nuovo caso Kessié avrebbe pronta per l'Atalanta un'offerta di 35 milioni (i nerazzurri lo hanno appena riscattato dal Benfica per 5) e anche il giocatore sarebbe pronto a dire sì con un contratto di cinque anni da circa 2 milioni netti a stagione.

Per fare spazio a Cristante lascerà sicuramente Roma Gonalons, ma il francese non sarà l'unico centrocampista a fare le valigie. Kevin Strootman e Lorenzo Pellegrini sono infatti entrambi a rischio cessione causa clausola di rescissione abbastanza abbordabile: l'olandese è seguito da Milan e Inter, mentre l'ex Sassuolo piace proprio alla Juventus, che potrebbe decidere di "vendicarsi" sui giallorossi per lo "sgarro" Cristante.

Juve, sfuma anche Emre Can?

Non solo Cristante, la Juventus rischia di subire un altro "scippo". I bianconeri restano infatti in vantaggio per Emre Can, ma la concorrenza adesso è spietata. Come scrive Tuttosport, alla volata per il centrocampista del Liverpool, obiettivo principale del mercato della Juve, si sono iscritte adesso due rivali da tenere in debita considerazione, soprattutto per l'ingaggio che potrebbero offrire al tedesco: Manchester City e Bayern Monaco stanno sondando il terreno e sono pronte all'affondo.