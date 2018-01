Roma, sondaggio del Liverpool per Strootman

Respinta ogni illazione sul caso Nainggolan, smentita la partenza di Alisson, la Roma deve difendersi da una terza questione di mercato: come riportato dal nostro Giammarco Menga, il Liverpool nei giorni scorsi ha fatto un sondaggio per Kevin Strootman. L'olandese era stato trattato la scorsa estate dalla Juventus in un possibile scambio con Cuadrado ma ora non interessa più Marotta anche se indirettamente potrebbero c'entrare ancora i bianconeri: con la partenza di Emre Can in direzione Torino, i Reds stanno cercando un rinforzo a centrocampo.



Se il tedesco venisse ceduto già a gennaio, ecco che Strootman potrebbe volare subito in Premier League: gli agenti del calciatore si stanno guardando attorno anche perché non mancano le attenzioni del mercato inglese, se il Liverpool formulasse un'offerta concreta alla Roma ci potrebbe essere l'accelerata decisiva.



Le parole del centrocampista dopo Roma-Atalanta ("Una vergogna giocare così nel primo tempo, penso sia una cosa mentale, manca la fiducia di prendersi le responsabilità") hanno scosso l'ambiente, una cessione non sembra più così improbabile.