Roma, si tratta ancora col Chelsea per Emerson-Dzeko

Settimana delicata per il calciomercato della Roma, si continua a trattare con il Chelsea per la cessione di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko. L'offerta complessiva è di 60 milioni di euro (50 fissi più 10 legati ai bonus) ma, se per l'esterno brasiliano è praticamente tutto fatto, l'attaccante bosniaco si è preso ancora qualche ora di riflessione per pensarci su.



Da quello che filtra, la percentuale di probabilità che Dzeko dica no facendo saltare la sua parte di offerta (35 totali, mentre sono 25 totali quelli di Emerson) è bassa ma ancora esiste.



A quel punto Radja Nainggolan non partirebbe e si cercherebbe una punta da affiancare a Schick che per talento e investimento si prenderebbe la maglia di attaccante titolare. Il Chelsea, comunque, vaglia altre alternative: sondato Ashley Burnes, classe 1989 del Burnley mentre tramonta l'ipotesi Andy Carroll visto il recente infortunio.