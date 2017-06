Roma, si avvicina Di Francesco. Assalto al Papu Gomez

Eusebio Di Francesco è il candidato numero uno per la panchina della Roma come riferisce il nostro Claudio Raimondi nel corso di Ask Mercato. Il tecnico sta prendendo tempo perché vuole che sia il Sassuolo a ufficializzare il divorzio, e non passare quindi agli occhi della piazza come colui che ha abbandonato la sua creatura. A breve, forse a fine campionato potrebbe arrivare l'annuncio della firma con il club giallorosso.



Il ds Monchi comunque continua ad aspettare segnali da Parigi per Emery. La pista è molto complicata, non è esclusa la pemanenza dell'allenatore spagnolo al Psg e in ogni caso qualora dovesse essere sostituito da Mancini o Wenger, non sarebbe automatico il suo arrivo nella Capitale: la Roma cerca infatti un uomo che conosca in maniera profonda la realtà del calcio italiano. Resta sullo sfondo Paulo Sousa, accostato pure al Porto. Lo scacchiere delle panchine si completerebbe con il passaggio di Oddo al Sassuolo.



Al di là della questione allenatore, la Roma si muove anche per il Papu Gomez: ci sono contatti con l'entourage del giocatore e il Milan sarebbe stato sorpassato nella corsa all'argentino dell'Atalanta. L'approdo di Gomez toglierebbe ulteriore spazio a Perotti: la pista Torino in questo senso è molto forte. Di Francesco portertebbe con sè dal Sassuolo Defrel, già cercato dai giallorossi nel mercato di gennaio, e Pellegrini, prima alternativa a Kessie, ormai destinato al Milan.