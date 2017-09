Roma, Schick ha detto sì: alla Sampdoria 38 milioni

La telenovela Schick sta per finire: l'attaccante ceco si trasferirà a Roma per vestire la maglia giallorossa. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo che la Juventus ha alzato bandiera bianca la punta avrebbe trovato l'accordo con Monchi sulla base di 2,5 milioni a stagione bonus compresi, mentre ai blucerchiati ne finiranno 38. Troppi milioni per l'Inter, che pur avendo seguito a lungo il giocatore, si è tirata indietro a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario e ha virato decisa su Keita.



Schick si sarebbe dunque convinto ad accettare la proposta dei capitolini superando tutti i dubbi degli ultimi mesi. Non è infatti un mistero che nelle preferenze del 21enne la Roma ero dietro a Juve e Inter. Il pressing di Monchi e non solo (si è esposto in prima persona anche Francesco Totti) ha avuto l'effetto sperato e lunedì dovrebbe essere la giornata decisiva per l'ufficialità dell'affare. Resta da valutare l'inserimento del giocatore in un modulo sulla carta non molto congeniale per lui, ovvero il 4-3-3 di Di Francesco.