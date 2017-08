Roma, Schick è a un passo: la Sampdoria non lo convoca

"Schick ha chiesto di non essere convocato, mi ha manifestato una certa preoccupazione per quanto sta accadendo intorno a lui". Le parole di Marco Giampaolo spiegano bene la situazione, almeno dal punto di vista del protagonista. Era già della Juve che lo ha scaricato dopo le visite mediche salvo avere ritorni di fiamma, poi da oltre un mese, ormai, Roma e Inter se lo contendono. Ma l'attaccante ceco rivelazione dell'ultimo campionato per ora è rimasto alla Sampdoria. Da separato in casa.



La Sampdoria, di fatto, ha trovato l'accordo con la Roma per una cessione in prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato: 35 milioni di base fissa, 5 di bonus. Oltre all'incontro di stasera, al quale parteciperà anche Massimo Ferrero ("Vedrò i giallorossi dopo la partita"), per completare l'operazione si aspetta il sì del giocatore, che non è convinto dal 4-3-3 di Di Francesco e preferirebbe l'Inter, che però non ha chiuso con i blucerchiati. Mancano 5 giorni alla fine del mercato, quelli che decideranno il destino di Schick e metteranno fine alla telenovela.