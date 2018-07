Roma, Sarri chiama Alisson: attesa l'offerta del Chelsea

Continua a non sbloccarsi la situazione Alisson in casa Roma: sfumato il Real Madrid, ora il portiere brasiliano sembra vicino alla Premier League. Maurizio Sarri ha telefonato al giocatore per convincerlo a trasferirsi a Londra (anche per via di un contratto più ricco, proposti 6 milioni di euro a stagione), confermando di fatto che Courtois è destinato a giocare nei blancos. I giallorossi - che vorrebbero ottenere 70 milioni di euro dalla cessione - in questo senso si attendono un'offerta ufficiale del Chelsea entro domani sera



Non bisogna comunque tralasciare l'opzione Liverpool, che fa la Champions League e che tenterà di convincere Alisson tramite l'ex compagno Salah. Un indizio in più potrebbe arrivare da Insagram: l'agente Ze Maria Neis ha messo un like sospetto a un fotomontaggio del calciatore in maglia Reds.