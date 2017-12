Roma, Salah ti fa ricca: in arrivo 50 milioni

In estate è stata una delle cessioni più dolorose per il popolo giallorosso, ma ora che la Roma di Di Francesco sta convincendo tutti volando sia in campionato sia in Champions League i tifosi della Roma sembrano aver quasi dimenticato Mohamed Salah. Quasi, perché l'attaccante egiziano, ceduto al Liverpool per rispettare le regole del fair play finanziario per 42 milioni più bonus (fino ad un massimo di 50), con la maglia dei Reds sta facendo benissimo, rendendo felice il club inglese, ma anche quello italiano.

17 gol in 21 partite e il titolo di miglior giocatore del mese di agosto in Premier League, Salah in Premier League si è trasformato in un bomber di razza, come dimostra anche la doppietta in cinque minuti segnata allo Stoke City nel turno infrasettimanale. Una metamorfosi sorridere la Roma, che vede avvicinare sensibilmente i bonus pattuiti al momento dell’accordo, legati al numero di gol (a 20 scatteranno i primi) e ai risultati del Liverpool.