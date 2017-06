Roma, Rudiger va al Chelsea per 40 milioni

La Roma ha velocemente ammortizzato la mancata uscita di Manolas (come Paredes destinato allo Zenit San Pietroburgo ma che poi ha rinunciato a trasferirsi in Russia) e ha deciso di sacrificare Antonio Rudiger, che andrà a rinforzare il Chelsea di Antonio Conte. Ceduto ufficialmente Salah al Liverpool e aspettando un eventuale affondo dell'Inter su Nainggolan, ora è arrivato il momento del difensore tedesco. Venerdì mattina, mentre il giocatore era impegnato su Twitter in una chat con i tifosi, il fratello agente, infatti, era a colloquio con il Chelsea.



La trattativa è scivolata via velocemente e in serata i dettagli sono diventati chiari: il Chelsea pagherà alla Roma 35 milioni di euro più 5 di bonus mentre Rudiger firmerà un quinquennale da circa 4 milioni di euro all'anno. L'affare non diventerà ufficiale prima di lunedì, cioè il giorno dopo la finale di Confederations Cup dove il difensore è impegnato contro il Cile, quando Rudiger potrebbe volare a Londra per le visite mediche.