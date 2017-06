Roma, Rudiger: "Inter? Ci pensa mio fratello"

Non è un mistero che Antonio Rudiger sia l'obiettivo numero di Luciano Spalletti per la difesa interista ma la Roma ha già messo le mani avanti: "Zero possibilità che vada via" ha detto Monchi. Cosa ne pensa il diretto interessato? "Anche Manolas è stato accostato all'Inter, se dovessi credere a queste voci sarei già dovuto partire la scorsa stagione. Ho letto dell'interessamento ma ora sono concentrato sulla Confederations Cup, a queste cose ci pensa mio fratello (che gli fa da agente, ndr)".



Solo parole di stima per il suo ex allenatore: "Posso dire solo cose positive su Spalletti, abbiamo un buon rapporto e mi ha dato una grande mano anche dopo l'infortunio". Poi, sula stagione giallorossa: "La Juventus è come il Bayern Monaco in Germania, non perdono molti punti per strada e questa mentalità vincente fa la differenza. Sarà difficile interrompere questo dominio, però alla fine abbiamo chiuso a soli quattro punti".