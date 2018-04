Roma, Raiola a Trigoria: si è parlato di Balotelli

Giovedì pomeriggio incontro di mercato tra Monchi e Mino Raiola. Il procuratore italo-olandese è sbarcato a Trigoria per parlare del rinnovo del giovane Luca Pellegrini ma con il direttore sportivo della Roma si è parlato anche di Mario Balotelli. L'attaccante del Nizza andrà in scadenza di contratto a giugno e il suo futuro sembra lontano dalla Ligue 1, il giocatore vorrebbe tornare in serie A.



Recentemente Eusebio Di Francesco ha aperto alla possibilità di allenare SuperMario ("Vi do un aneddoto: volevo portarlo al Sassuolo, poi non abbiamo trovato le condizioni. È un calciatore stimolante e con grandi mezzi") mentre Raiola aveva inserito i giallorossi tra le squadre che si erano mostrate al suo cartellino. L'unico ostacolo sembra l'ingaggio: Balotelli al Nizza guadagna 5,4 milioni di euro all'anno, se non abbasserà le pretese sarà difficile rivederlo in Italia.