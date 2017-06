Roma, quasi fatta per Kessiè: la Juve tenta Paredes

La Roma mette già le basi per la prossima stagione e rivoluziona il centrocampo. I giallorossi hanno praticamente chiuso la trattativa con l'Atalanta per Kessiè, che si trasferirà nella Capitale la prossima estate in prestito con obbligo di riscatto nel giugno 2018 fissato a circa 25 milioni (e Spalletti ha già dichiarato di gradire "Di molto" il giocatore nella conferenza pre-Sampdoria).

Per un giovane che entra, un altro però potrebbe uscire: pur giocando con discreta continuità, Leandro Paredes non ha trovato quel ruolo da protagonista che si aspettava dopo il rientro dal prestito all'Empoli e ora potrebbe dire addio. In caso di partenza Spalletti non ne farebbe un dramma, ma a Roma i tifosi temono che l'argentino possa passare alla Juventus come fatto da Pjanic.

Da Torino negano l'interesse, ma sui siti e sulle radio romane l'argomento è caldissimo: molti chiedono l'intervento del presidente Pallotta ("Where are you?", dove sei?, è la domanda di alcuni tifosi su Facebook), mentre altri scrivono direttamente al centrocampista chiedendogli di restare ("Lì giocheresti poco, qui sei il futuro", oppure "Non te ne andare, non da loro" e "Non ci tradire, Leo, almeno tu").

Sull'argentino ci sarebbe forte anche l'interesse del Liverpool di Klopp, che sarebbe disposto a mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro.