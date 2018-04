Roma, Perotti: "De Rossi è stato vicino al Boca Juniors"

De Rossi avrebbe potuto lasciare la Roma. A rivelarlo è il suo compagno di squadra Diego Perotti nel corso di un'intervista a Espn. "A Daniele piace guardare i video e le coreografie della tifoseria del Boca Juniors. In Argentina sarebbe tranquillamente un idolo per il suo carattere. Mi ha confermato che due o tre anni fa ha parlato con qulcuno del club ed è stato vicino al trasferimento, ma l'operazione per motivi economici non si è concretizzata", sottilinea il centrocampista argentino.



Quanto al proprio futuro Perotti ribadisce: "La mia idea è quella di tornare al Boca. Ho rinnovato il contratto con la Roma fino al 2021 e voglio rispettarlo, ma vorrei avere la possibilità di cambiare l’immagine che ho lasciato nella formazione gialloblù perchè all'epoca molti infortuni mi avevano frenato".