Roma, per Dzeko al Chelsea si decide entro lunedì

Nessun passo in avanti nelle ultime ore per il passaggio di Edin Dzeko al Chelsea, rimane lo stallo tra giocatore e Blues visto che - dettagli a parte - l'accordo con la Roma è fatto (60 milioni di euro complessivi, dentro l'affare anche Emerson Palmieri).



Il club inglese ha fatto uno strappo alla propria regola sugli over 30 proponendo lo stesso contratto che Dzeko percepisce alla Roma, 4,5 milioni di euro fino al 2020, ma non ha accettato l'ulteriore rilancio degli agenti del bosniaco che vogliono un accordo fino al 2021.



Come accade nelle grandi trattative, spesso incidono anche altri aspetti nella cattiva o buona riuscita dell'affare. In questo caso non è da sottovalutare il lato "rosa": la moglie Amra Silajdžić spingerebbe per restare nella Capitale (come dimostrano anche i post su Instagram) mentre la potente Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich e con la quale Conte non ha un rapporto idilliaco, non vuole andare oltre le cifre già impostate negli ultimi giorni.