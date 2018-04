Roma, Pellegrini ai tifosi: "Non vado alla Juve, tranquilli"

"Non ci vai alla Juve vero?". "No, tranquilli". Come documentato da un video di ForzaRoma.info è stato questo il contenuto del dialogo andato in scena a Trigoria tra Lorenzo Pellegrini e un gruppo di tifosi della Roma accorsi numerosi dopo il grande trionfo contro il Barcellona all'Olimpico.



Il centrocampista dei capitolini ha voluto in questo modo mettere fine alle voci che da settimane si rincorrono sul suo futuro, con la Juventus - in cerca di rinforzi per la mediana - spettatrice particolarmente interessata.



Il 21enne ha un contratto in scadenza nel 2022 il ds Monchi, ai microfoni di Premium Sport, ha chiarito che sarà un giocatore importante nella Roma del futuro chiarendo che il prezzo della clusola "riportato dai quotidiani (25 milioni di euro ndr) non è corretto".