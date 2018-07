Roma, pazza idea Mertens: Monchi piomba sul belga

Come si sa da tempo la Roma è alla caccia di un attaccante esterno, i giallorossi hanno parlato con il Sassuolo per Berardi, ma il vero sogno di Monchi sarebbe un altro e il suo è un nome a sorpresa: Dries Mertens. L'attaccante belga del Napoli, il cui contratto con gli azzurri scade nel 2020, sembrava essersi convinto a restare in azzurro, ma secondo La Repubblica i giallorossi ci proveranno.

Certo, la trattativa non sarà facile: Mertens aveva una clausola da 28 milioni valida solo per l'estero che è scaduta lo scorso 15 giugno, quindi chi vorrà prenderlo dovrà trattare direttamente col presidente De Laurentiis, che chiederà non meno di 40 milioni e che difficilmente vorrà rinforzare una diretta concorrente, ma le vie del calciomercato sono infinite.

Secondo CalcioNapoli24 il club giallorosso, che comunque non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale, sarebbe pronto ad inserire nell'eventuale trattativa per Mertens anche Stephan El Shaarawy (più consistente conguaglio economico), che Ancelotti conosce bene dai tempi del Milan