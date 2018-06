Roma, Pastore sostituirà Nainggolan

Se Radja Nainggolan è ogni giorno più vicino all'Inter, la Roma ha già pronto il sostituto: ed è un nome che farà fischiare le orecchie a tanti tifosi nerazzurri. Javier Pastore è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore giallorosso, nel pomeriggio il ds Monchi avrà un incontro con Marcelo Simonian e con l'agente del Flaco si risolveranno gli ultimi dettagli sul contratto che sarà di tre anni (con opzione per il quarto) a quattro milioni di euro più bonus.



Al Paris Saint Germain invece andranno 20 milioni di euro più cinque di bonus ma si può ottenere uno sconto perché l'argentino sarebbe andato in scadenza nel 2019. L'affare sembra fatto e quindi Pastore sorpassa Ziyech e Berardi che rimangono comunque nella lista della Roma in caso di retromarce dell'ultima ora.



Il Flaco dunque tornerà in serie A sette anni dopo l'esperienza di Palermo anche se il nuovo matrimonio con l'Italia è stato rimandato di sei mesi: a gennaio infatti era stato vicino a vestire proprio la maglia dell'Inter ma poi i problemi con il Fair Play Finanziario avevano bloccato tutto.