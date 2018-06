Roma, Pastore fa le visite mediche giovedì

Tutto fatto. Javier Pastore sarà un giocatore della Roma: il trequartista argentino arriverà nella Capitale nella serata di mercoledì e giovedì potrebbe sostenere le visite mediche. Un gran colpo, quello di Monchi, che ha saputo chiudere la trattativa con il Paris Saint-Germain sulla base di 18 milioni di euro (anche se i giallorossi fino all'ultimo tenteranno lo sconto fino a 15), bonus compresi, mentre il giocatore firmerà un contratto da 4 miloni a stagione (3,5 netti più premi).



Pastore torna in Italia dopo 7 anni: nel 2011 lasciò il Palermo quando aveva appena 22 anni e sognava di diventare uno dei top player mondiali. Non ha mai convinto del tutto a Parigi, perdendo pian piano il posto da titolare. Ma in Serie A può rilanciarsi: da capire soltanto come intenderà utilizzarlo Eusebio Di Francesco, col rischio che si ripresenti l'equivoco tattico che ha in qualche modo condizionato la stagione di Schick e Nainggolan. Pastore ha giocato spesso da mezzala sinistra del 4-3-3 al Psg, ma in un campionato diverso e in una squadra che, in Ligue 1, non doveva preoccuparsi quasi mai di difendere...