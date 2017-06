Roma, Pallotta incontra Monchi a Londra

Le prime voci di un possibile approdo di Ramon Rodriguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, alla Roma risalgono a dicembre quando l'attuale ds del Siviglia si sarebbe incontrato con Baldini (uomo di fiducia di James Pallotta) e Alex Zecca (altro collaboratore del presidente giallorosso).



Il progetto continua, visto che Pallotta in persona - assieme ad altri esponenti societari tra cui proprio Baldini - avrebbe incontrato lo stesso Monchi (il cui contratto con il Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno) a Londra per pianificare le prime mosse della Roma del futuro. L'incontro serve per trasformare la promessa di dicembre, triennale a partire da luglio, in un contratto firmato, a quel punto il 49enne prenderebbe il posto di Frederic Massara.



Nella sua esperienza come dirigente del Siviglia, Monchi ha vinto cinque Europa League, una Supercoppa Europea, due coppe di Spagna e una Supercoppa di Spagna e ha inanellato una serie di importanti plusvalenze (tra cui Sergio Ramos, Dani Alves, Jesus Navas e Rakitic).