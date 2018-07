Roma, Olsen vicino, pressing su Malcom

Ora che sono entrati i milioni in cassa, la Roma è pronta a reinvestirli. La cessione record di Alisson al Liverpool consente ai giallorossi di muoversi e in un certo senso li costringe a farlo: il primo passo da compiere è sostituire il portiere, ma il fatto che l'agente di Robin Olsen sia già nella capitale per trattare con i dirigenti lascia pensare che in realtà fosse tutto deciso sin da prima. Quasi certamente, dunque, sarà il numero uno della nazionale svedese il sostituto di Alisson: al Copenaghen dovrebbero andare circa 12-15 milioni, al giocatore 1,5 a stagione.



Girano altre cifre, invece, per l'operazione Malcom: l'attaccante brasiliano del Bordeaux costa 40 milioni, bonus compresi, e Monchi dovrà provare a superare la concorrenza dell'Everton, oltre che dell'Inter, che però si è un po' defilata dopo aver chiuso l'operazione Politano. La trattativa con il club francese è appena cominciata.