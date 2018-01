Roma: "Nainggolan via? Più facile che parta Emerson"

Nainggolan via dalla Roma? Non è detto, anzi. "Da noi - fanno sapere dalla società giallorossa all'Ansa - non si è fatto vivo nessuno, e siamo già al 15 gennaio: ovvero a metà della finestra di mercato". Non è un vero e proprio comunicato, ma dopo le voci del mattino, con una presunta offerta da 40 milioni del Guangzhou Evergrande, da Trigoria arriva una sorta di smentita e - stando a quanto scrive l'agenzia di stampa "a Trigoria pensano che il rincorrersi delle indiscrezioni sia frutto soprattutto dell'attività del procuratore del belga".



"Fermo restando che di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale - dice la fonte interna alla Roma all'Ansa -, non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase. Sarebbe meno sorprendente una partenza di Emerson che non di Nainggolan". D'altra parte al brasiliano non mancano gli estimatori: piace in Inghilterra e alla Juventus.



In ogni caso Cannavaro, allenatore della squadra cinese, avrebbe sentito telefonicamente il centrocampista belga che, però, prima di lasciare l'Europa vorrebbe vincere almeno un trofeo. Il sacrificio di un big sembra inevitabile per i conti giallorossi, anche se la società vorrebbe rimandare tutto all'estate: l'operazione, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe stata messa in piedi già in autunno, ben prima dunque del famoso video di Capodanno.