Roma, Nainggolan rinnova fino al 2021: 5 milioni all'anno più bonus

Ora è ufficiale: Radja Nainggolan ha firmato il rinnovo di contratto con la Roma fino al 2021. Il belga ha accettato la proposta giallorossa e ora guadagnerà 5 milioni a stagione più bonus, cifra inferiore a quella che gli offrivano altri club, Inter in testa. "Ho dimostrato quello che ho sempre voluto - ha dettp il centrocampista - Sono contento di continuare insieme”. Qualche settimana fa il giocatore aveva fatto tremare i tifosi rispondendo a Strootman su Instagram: "Non so", aveva scritto Nainggolan, replicando alla speranze dell'olandese che quello di Rüdiger fosse l'ultima cessione del club.



"L’anno scorso ci sono stati pochi contatti per questo rinnovo ma una volta che abbiamo iniziato ne siamo usciti subito e sono molto contento per come sia andata - ha spiegato Nainggolan - Per me è importante anche il viver bene. Sto bene, sono felice dove sto, spostarmi a 29 anni da un’altra parte per fare un'esperienza di qualche anno sinceramente non era una cosa che avevo in mente. Sono felice, soprattutto dell’accordo che abbiamo trovato insieme e del fatto che possiamo continuare insieme. Sono un paio d’anni che si è sempre costruita una squadra forte: i giocatori vanno e arrivano, ma queste sono questioni societarie. Piuttosto spero di ritrovare lo stadio dell’ultima partita. Una volta che tornerà la bolgia vera di Roma, credo che diventerà difficile per tante squadre portarci via in punti”".



“Siamo felici che Radja si sia impegnato con noi a lungo termine nella fase più importante della sua carriera - ha dichiarato il presidente James Pallotta - Nell’ultima stagione si è dimostrato uno dei migliori centrocampisti del mondo e non è stata una sorpresa che il suo nome sia stato accostato a quello di alcuni dei più grandi club europei. Ma non c’è mai stata la possibilità che andasse altrove, ama la Roma e noi siamo felici di averlo qui".