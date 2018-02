Roma, Nainggolan: "Potrei firmare a vita, se non mi cacciano..."

Radja Nainggolan torna a parlare dopo oltre un mese di silenzio. Il caso scoppiato a Capodanno, con la conseguente esclusione dalla partita contro l'Atalanta e i successivi rumors di mercato su un possibile trasferimento in Cina, avevano indotto il belga al silenzio. Alla fine, il Ninja è rimasto a Roma ed è lì che - stando a quanto rivela - potrebbe persino terminare la carriera.



"Qui a Roma sto benissimo - ha spiegato nel corso di un'intervista a Sky - non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in questi casi neanche tutti i soldi ti possono far cambiare idea. Potrei firmare a vita per la Roma, anche perché ho rinunciato a tante squadre. A meno che la società un giorno non decida di cacciarmi. In questo momento sono felice qui e l’importante per me è essere felice".



Il giocatore ha trattato anche altri temi, da Totti ("Dentro lo spogliatoio un po’ manca, anche soltanto per il personaggio, la persona, il nome, perché rappresenta Roma, all’inizio soprattutto era un po’ particolare e difficile") alla lotta scudetto: "Bisogna sempre vedere quanto dura il Napoli, quanti cambi e quante energie hanno. La Juve ha tanti cambi, tanti grandi giocatori. Non lo so se il Napoli potrà vincere, ma per come gioca in questo momento, ha qualcosa di più degli altri".