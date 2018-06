Roma, Nainggolan: "Mi vogliono vendere"

Tre parole, non di più. "Mi vogliono vendere". Radja Nainggolan le avrebbe riferite ai tifosi giovedì sera a Fiumicino, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport. Un colpo di scena importante nella trattativa che porterebbe il centrocampista belga dalla Roma all'Inter: i nerazzurri aspetteranno il mese di luglio per affondare definitivamente il colpo, ma le basi per chiudere l'operazione ci sono tutte.



La prima è la volontà del giocatore, la seconda quella delle due società: l'affare fa comodo a tutti, evidentemente. Da Trigoria, dopo gli episodi della passata stagione, filtra un certo fastidio per le uscite social di Nainggolan, che, come visto in campo, ha anche un difficile collocazione tattica nello scacchiere di Di Francesco. All'Inter, invece, serve esattamente un giocatore come lui.



Nainggolan potrebbe trasferirsi in nerazzurro per una cifra pari a 30-35 milioni: a 30 anni è la valutazione apparentemente giusta. All'Inter, oltretutto, ritroverebbe Spalletti, che a Roma l'ha reinventato trequartista.