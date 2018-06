Roma, Nainggolan: "Io via? Ti mettono davanti a delle scelte"

Il trasferimento di Radja Nainggolan dalla Roma all'Inter è al momento il colpo più clamoroso dell'estate, per quanto non ancora concluso. Il belga, però, sa bene che presto cambierà maglia e allora non si tira indietro, come suo solito, dal rispondere ai tifosi sui social network. E come il suo addio, anche il suo "sfogo" è destinato a fare rumore.



"Non ce la posso fare a vederti con un'altra maglia. Non mi sono ancora rassegnato", gli scrive un suo fan. "Non credere che io stia benissimo a dover lasciare questa squadra - spiega Nainggolan - Ma a volte ti metono davanti a delle scelte". Replica a dire il vero non esattamente chiarissima, ma che fa capire comunque che sia stata la società a spingerlo verso San Siro.