Roma, Nainggolan al passo d'addio: il Guangzhou offre 50 milioni

Radja Nainggolan potrebbe lasciare la Roma già a gennaio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Guangzhou Evergrande ha messo sul piatto 50 milioni di euro e nei giorni scorsi l'affare era a un passo dalla conclusione.



C'è stata una frenata nelle trattative con i giallorossi (che con quella cifra metterebbero a posto i conti societari) a causa della luxury tax che raddoppia per i club cinesi il costo ogni affare sopra i 6 milioni. Così si starebbe lavorando a un prestito con obbligo di riscatto mentre al giocatore sarebbe garantito un ingaggio da oltre 12 milioni.



In tal senso Cannavaro, allenatore della squadra cinese, avrebbe sentito telefonicamente il centrocampista belga convincendolo di fatto a cambiare maglia. In ogni caso la volontà dei capitolini sembra chiara, con il sacrificio di un big: l'operazione, sempre secondo la Rosea, sarebbe stata messa in piedi già in autunno, ben prima dunque del famoso video di Capodanno.