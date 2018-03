Roma, Monchi: "Under? Il Barcellona ha chiesto di lui"

Ha parlato di Champions e della sfida col Barcellona ("Magarri potessi sapere se riusciremo a passare il turno, ma è difficile evidentemente"), ma anche di mercato. Ecco il punto fatto da Monchi, d.s. della Roma, all'emittente turca Radyospor, secondo quanto ripreso dal quotidiano madrileno As.



"Under è un giocatore ancora giovane, ma se lo aiutiamo tutti può diventare un giocatore importante perché ci sono le condizioni affinché lo sia. Bayram Tutumlu, un agente che ha un buon rapporto col Barcellona, mi ha detto che hanno chiesto di lui. Al momento non abbiamo nessun'offerta di grandi club, ma è certo che lo seguono molte squadre, perché l'età e i gol lo aiutano"



A Monchi hanno chiesto anche dell'eventuale interesse per Soyuncu, difensore del Friburgo classe 1996: "È un giocatore importante, è un ragazzo che seguiamo e sappiamo quanto sia talentuoso. Ci piacciono sempre i giocatori di talento. Non diciamo i nomi, ma seguiamo molti giocatori. Talisca è un obiettivo? E’ ovvio che reputo Talisca un giocatore forte. E’ un giocatore interessante e promettente, qualunque ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui".