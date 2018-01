Roma, Monchi: "Non stiamo smobilitando"

Emerson, Dzeko e Nainggolan: piovono offerte per i giocatori della Roma e la società, nella persona del ds Monchi, mette chiarezza. "Voglio essere chiaro una volta per tutte: da troppo tempo sentiamo parlare di una Roma che smobilita, e non è vero. Se arrivano offerte è mio dovere valutarle, ma non vogliamo ridimensionare la rosa. Non dormiamo" le dichiarazioni prima della conferenza di Di Francesco.



Monchi continua: "La Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e soprattutto non vuole ridimensionare la rosa. Ho letto addirittura che staremo cedendo giocatori a loro insaputa e non è così, questi sono fatti molto distanti dalla realtà".



Infine: "Non può essere una colpa avere in rosa tanti calciatori forti che interessano ai club. Se arrivano delle offerte io devo valutarle e prenderò tutte le decisioni che riterrò giusto prendere. L'obiettivo è sempre lo stesso: rinforzare la squadra. Un ds è sempre contento quando i nomi dei calciatori che sta cercando non escono sui giornali, ma non pensate che stiamo dormendo".