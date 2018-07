Roma, Monchi: "Nessuna offerta per Alisson"

Primo giorno di ritiro per la Roma, che presenta Marcano ("Qui un grande progetto. Cristiano Ronaldo-Juventus? I titoli vanno vinti sul campo") e con Monchi fa il punto sul calciomercato: "Alisson? Ha le stesse possibilità di partire di Manolas, Dzeko, Pellegrini, giocatori che non hanno ricevuto alcuna offerta. Se dovesse arrivare agiremo come per qualsiasi altro giocatore: la studieremo e poi decideremo".



Il ds giallorosso parla così della situazione del portiere brasiliano: "Stiamo pensando al fatto che Alisson recuperi dalle fatiche del Mondiale e torni con forza sufficiente almeno per ripetere l'importante stagione fatta lo scorso anno o magari fare anche meglio".



Berardi e Ziyech sono nomi che circolano attorno alla galassia romanista: "Non mi limiterei a quelli, ce ne sono altri nella mia testa. Stiamo cercando tante cose, magari escono proprio fuori da queste scelte. A volte si pensa di aver fatto le cose giuste ma poi ti accorgi che qualcosa manca e questo è il momento di capire". Monchi comunque lascia trasparire soddisfazione per le operazioni fatte sinora: "Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, cercato di dare a Di Francesco una rosa il più pronta possibile, il prima possibile".