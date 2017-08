Roma, Monchi: "Mahrez? Nessun rilancio, aspetto il Leicester"

Uscite "impossibili", entrate "complicate". Monchi, d.s. della Roma, fa il punto sul mercato nel corso della presentazione di Kolarov, uno dei nuovi acquisti. Ecco le principali dichiarazioni.



"Non abbiamo alcun interesse nel parlare con la Juventus o altre squadre per Kevin Strootman. Non avendo questo interesse non ci saranno ulteriori aggiornamenti".



"Mahrez? Avevo detto nell’ultima conferenza che la Roma era arrivata ad un punto che pensavamo fosse quello giusto. Abbiamo fatto un’offerta che è la più importante della nostra storia, con un’offerta maggiore di 30 milioni fissi e altri di bonus. Non faremo altre offerte, ora speriamo e aspettiamo che il Leicester accetti. Ci sono altre possibilità sulle quali lavoriamo, la rosa è comunque fatta al 90%. Corti in difesa per colpa degli infortuni? Non possiamo avere 40 giocatori, faremo il punto con l'allenatore e valuteremo se intervenire".



"Mercato folle? Siamo entrati in una dinamica che non sappiamo dove finirà. Mi preoccupa, non per quello che mi tocca particolarmente, ma in generale. Non so se il calcio può affrontare questa inflazione. Abbiamo una gallina che sta facendo tante uova d’oro, speriamo di non ucciderla".