Roma, Monchi: "L'affare Neymar mi crea disagio e paura"

A margine della presentazione di Cengiz Under, il ds Monchi ha affrontato il tema Neymar rilasciano dichiarazioni molto nette: "Questo affare mi crea disagio e paura, non so dove potremo arrivare. Non voglio pensare che stiamo costruendo una bolla che a un certo punto possa esplodere, come quella immobiliare che ha creato danni all'economia mondiale".



Ancora il dirigente della Roma: "La mia storia insegna che non compro calciatori cari, se quello che ha fatto il Psg è legale lo decideranno le istituzioni. É uno spettacolo milionario proprio nel momento in cui tante persone faticano ad andare avanti... dovremmo essere lo specchio del mondo e a volte non lo siamo".



Anche da Barcellona arrivano nuove reazioni sul passaggio del brasiliano al Psg: "Siamo delusi per come è partito, eravamo convinti che rimanesse visto che aveva appena rinnovato e non immaginavamo che qualcuno potesse pagare i 222 milioni della clausola".