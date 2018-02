Roma, Monchi: "Il nostro mercato è stato normale. Ora ho capito la società"

"Castan è andato via in prestito come Nura, mentre abbiamo ceduto Emerson e Moreno: se guardiamo il numero delle presenze dei quattro giocatori ci rendiamo conto che abbiamo fatto le cessioni che servivano. Direi che è un bilancio normale". Monchi, durante la presentazione del nuovo acquisto Jonathan Silva ("Ha fatto un bel percorso, ha le caratteristiche che cerchiamo in un terzino sinistro e piacciono a Di Francesco, essendo giovane ha margine di miglioramento"), esprime il proprio giudizio sul mercato giallorosso all'indomani della chiusura delle trattative.



Il momento non è favorevole per i capitolini, che hanno conquistato appena 3 punti nelle ultime 6 partite di campionato: "Non possiamo essere contenti del quinto posto. Il primo responsabile sono io. Guardare indietro al passato non serve. Bisogna guardare avanti per costruire una Roma più vicina a ciò che vogliono i tifosi. Al momento non lo siamo. Mi assumo le mie responsabilità. Sono arrivato da nove mesi e oggi sono convinto di due cose: conosco meglio la Società e sono un professionista migliore di quando sono arrivato. Non cerco alibi, ma il lavoro del direttore sportivo non è solo per il presente".



Il ds capitolino si sofferma poi sulla cessione di Hector Moreno: "Negli anni ho imparato che se si fa un acquisto e questo non va bene, la cosa da fare è chiudere. Abbiamo accettato un’offerta, più o meno dello stesso prezzo con cui l’abbiamo portato a Roma. In più lui voleva giocare in vista del Mondiale".



Spazio quindi a una difesa del mercato estivo: "Sono convinto che i calciatori che abbiamo preso, presto, inizieranno a giustificare il loro acquisto. Patrik non è mai stato al 100%, Karsdorp è infortunato e Ünder è arrivato non parlando bene italiano, però per me dobbiamo aspettare. Sarebbe ingiusto ora dare un giudizio. C'è una tempistica d'adattamento per tutti".



Chiusura dedicata a Di Francesco: "Se resterà anche il prossimo anno? "Io posso aiutare giorno dopo giorno il tecnico dando il mio contributo. Oggi è difficile fare una riflessione relativa ai calciatori, per me questa squadra ha grande qualità, io ogni giorno guardo il mister allenarli e vedo tante cose buoni sia livello tecnico che tattico. Sono convinto che la squadra abbia forza anche a livello individuale".