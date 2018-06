Roma, Monchi è scatenato: Ziyech vicino, obiettivo Kovacic

La Roma non si ferma più. Nell'attesa della risposta del Sassuolo all'offerta giallorossa per Domenico Berardi, uno dei pupilli dell'allenatore Eusebio Di Francesco, il ds Monchi è partito all'assalto per un centrocampista (forse due): il primo, ma anche il più complicato da raggiungere, è il croato del Real Madrid Mateo Kovacic, ex Inter.

A rivelarlo è Cadena Cope, che però aggiunge anche che sul giovane centrocampista di raccordo dei 'blancos' ci sono anche la Juventus e gli inglesi del Manchester United. Concorrenza decisamente meno agguerrita invece per Hakim Ziyech, marocchino classe 1993 dell'Ajax che potrebbe presto diventare l'acquisto numero 10 del movimentatissimo calciomercato della Roma.

La conferma arriva direttamente dalle parole del tecnico dei Lancieri, Erik Ten Hag, che ai microfoni di 'Voetbal International' di fatto saluta il suo centrocampista: "Mi sarebbe piaciuto tenerlo, ma ha già l’accordo con un club - ha rivelato - L’unica cosa che posso fare è augurargli buona fortuna nella sua nuova squadra. Mi mancherà molto - ha aggiunto Ten Hag - prima di tutto come persona. È davvero un bravo ragazzo, è un piacere lavorare con lui. E ovviamente mi mancherà come giocatore. Devo stare attento con gli aggettivi, ma è vero che in Olanda non ci sono altri come lui". La Roma lo aspetta.