Roma, Monchi: "Di tutto per Mahrez. Io sono ottimista per natura"

L'occasione è la presentazione di Defrel ("Ha dimostrato grande volontà di venire qui, può agire da prima punta ma anche da esterno") ma il tema del giorno rimane la trattativa per Mahrez e Monchi non si tira indietro: "Noi stiamo facendo tutto il possibile per averlo, l'ultima offerta che abbiamo fatto al Leicester è già la più alta nella storia del calciomercato della Roma. Non stiamo lesinando sforzi ma è anche vero che sino ad oggi non abbiamo ricevuto risposte positive".



Ancora il ds giallorosso: "Siamo in attesa ma sono ottimista per natura. Stiamo comunque lavorando su altre opzioni, questo sforzo per Mahrez ritengo sia al limite. Nel momento in cui troveremo il nostro nuovo esterno, non potremo rimproverarci nulla".