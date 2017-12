Roma, Monchi: "Berardi non ci serve. Emerson? Lo dica Marotta"

Prima del match di Coppa Italia contro il Torino ha parlato Monchi, in particolare di un possibile interesse per Berardi del Sassuolo: "Noi abbiamo tanti attaccanti esterni importanti, non abbiamo bisogno di prendere nessuno in questo ruolo. Domenico è un bravo giocatore, ma oggi nella rosa della Roma quel ruolo è coperto. Il nostro organico è completo".



Su Emerson Palmieri, recentemente accostato alla Juventus, il ds giallorosso se la cava con una battuta: "Dobbiamo chiederlo al direttore bianconero (Marotta, ndr). Siamo contenti perché ogni giorno che passa è sempre più pronto e oggi gioca titolare. Siamo contenti per questo. Quando il mercato sarà aperto parleremo con il mister e vedremo di cosa ci sarà bisogno".