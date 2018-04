Roma, Monchi: "Alisson non ha prezzo perché è incedibile"

La Roma attesa dalla trasferta di Bologna e dal Barcellona in Champions League deve anche difendersi dagli attacchi del Real Madrid ad Alisson ma Monchi - a Premium Sport - da ex portiere chiude la porta: "Ha ancora margini di crescita, ma sono un po’ stanco di parlare del suo futuro: fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna offerta e noi non abbiamo intenzione di cederlo, siamo contenti di averlo tra di noi. Quanto vale? Non lo dico, perché non ho intenzione di venderlo".



Pellegrini, invece, sarebbe nel mirino della Juventus: "Nella Roma del futuro sarà un giocatore importante: siamo contenti di lui e lui è contento di essere a Roma. Il prezzo della clausola riportato da tutti (25 milioni di euro, ndr) non è corretto”. Infine, così il ds giallorosso su Patrik Schick: "Lui stesso ha detto che si aspettava qualcosa in più, noi abbiamo la stessa fiducia di quando lo abbiamo acquistato. Restiamo convinti che abbia grandissime qualità, ha bisogno di continuità e gol per non perdere la fiducia".