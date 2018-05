Roma, Monchi al lavoro: Di Francesco fa la spesa

Migliorare un terzo posto e una semifinale di Champions League è compito arduo. Finito il lavoro di Di Francesco inizia ora quello di Monchi. “Toccare tutti i reparti”, ma come? Dando per scontata la permanenza di Alisson, alla Roma serve comunque un secondo di livello visto che Skorupsky ha mercato e partirà (destinazione Genoa?) per togliersi di dosso la naftalina accumulata in stagione.

La Roma potrebbe offrire un contratto a Mirante in scadenza col Bologna o puntare sull’ottimo Consigli del Sassuolo, che aspetta da tempo un’occasione ad alti livelli. Il portiere potrebbe rientrare in una delle trattatiive che verranno intavolate con la società di Squinzi. In difesa priorità agli esterni. Kolarov a novembre farà 33 anni e non potrà giocare un’altra stagione senza avere un alter ego, che la Roma ha però in casa: Luca Pellegrini, il baby fenomeno bloccato fin qui dagli infortuni su cui tutti giurano ad occhi chiusi, anche Monchi che lo ha blindato fino al 2022.

Il ds ora dovrà allungare il contratto di Florenzi, in scandenza nel 2019, e verificare in estate l’efficenza fisica di Karsdorp. Bruno Peres partirà appena arriverà l’offerta giusta per lui (Besiktas?). Piazzato l’ex granata Monchi troverà in Spagna l’uomo per dare profondità al reparto. Al centro della difesa tutti confermati. La Roma ha in mano l’esperto Marcano del Porto sperando che il suo contributo possa essere maggiore di quello della meteora Moreno.

Il centrocampo giallorosso sarà svecchiato con il croato Coric, già prelevato dalla Dinamo Zagabria, e forse con Barella, anche se la permanenza in A del Cagliari ha reso la trattativa più complessa con base d’asta fissata a 30 milioni. Gerson dovrebbe partire, anche se Di Francesco ha lavorato molto sul brasiliano e vederlo esplodere altrove sarebbe sanguinoso.

Sugli esterni la rosa della Roma ha prodondità, ma Di Francesco porterà a casa un fedelissimo, Berardi o Politano che sia, a meno che non si decida di spendere il tesoretto Champions per piazzare il colpo Chiesa e vincere sul mercato la prima sfida stagionale con la Juventus. In avanti intoccabili Dzeko e Schick. La Roma nel ruolo dovrà poi decidere se valorizzare in casa Marco Tumminello o ridarlo in prestito magari a Sassuolo per giocare con continuità e dimenticare in fretta la parentesi sfortunata a Crotone tra ginocchio in frantumi e retrocessione.