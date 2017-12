Roma, Monchi a caccia di un esterno: obiettivo Aleix Vidal

Il mercato di gennaio si avvicina sempre più e la Roma pianifica le mosse per migliorare la qualità della rosa tenendo sempre un occhio al bilancio. Il ds Monchi, in accordo con Di Francesco, è già al lavoro: la priorità è sempre quella di un esterno destro difensivo, che possa sostituire l'infortunato Karsdorp e dare la possibilità a Florenzi, che presto prolungherà il contratto in scadenza nel 2019 e guadagnerà quanto i top player della squadra, di giocare più avanti (e quindi a Di Francesco di avere un’alternativa in più a centrocampo e soprattutto in attacco). Come detto, però, i giallorossi non possono permettersi di spendere molto, quindi dovranno prendere in considerazione qualche cessione.

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, i nomi in uscita sono quelli di Bruno Peres, per cui c'è stata un'offerta dal Benfica che però i giallorossi ritengono insufficiente, Under, che sta trovando poco spazio e potrebbe essere ceduto in prestito per fare esperienza, e Skorupski, che piace moltissimo al Genoa in caso di partenza di Perin. Tre giocatori con le valigie quindi, mentre in entrata Monchi, sempre secondo il Corriere dello Sport, starebbe pensando molto seriamente ad Aleix Vidal del Barcellona: la Roma vorrebbe prenderlo in prestito a gennaio con diritto di riscatto, il club catalano spererebbe invece di recuperare subito una parte dei 18 milioni spesi per acquistare il calciatore due anni fa. I due club stanno trattando, ma il ds giallorosso non abbandona neanche le piste, sempre con la formula del prestito, che portano agli italiani Zappacosta (Chelsea) e Darmian (Manchester United).