Roma, Meret, Olsen o Areola al posto di Alisson

La possibilità di vedere Alisson al Real Madrid già dalla prossima stagione è sempre più alta: nelle casse della Roma arriveranno 70 milioni più bonus e Monchi è già al lavoro per cercare il sostotuto del portiere brasiliano.



Il casting per il prossimo numero uno giallorosso è già partito da tempo, ma di recente ha preso quota l'ipotesi Meret. Il talento dell'Udinese ha vissuto una stagione a intermittenza alla Spal, complici gli infortuni, e ora è valutato 20 milioni di euro, ma resta uno dei migliori prospetti considerando anche l'età (21 anni).



Le alternative a Meret, che piace anche alla Fiorentina, sono tre: Olsen, svedese 28enne del Copenaghen, è la più concreta, le altre sono Areola, che interessa anche al Napoli ma potrebbe scegliere di restare al Psg, e Courtois, che ha il contratto in scadenza nel 2019 al Chelsea e ha deciso di non rinnovare.